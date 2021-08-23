Trabzon'da jandarma phishing yöntemi kullanan 24 site tespit etti - Son Dakika

Trabzon'da jandarma phishing yöntemi kullanan 24 site tespit etti

Trabzon'da phishing yöntemi kullanarak dolandırıcılık ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışan 24 site tespit edildi.

Trabzon'da phishing yöntemi kullanarak dolandırıcılık ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışan 24 site tespit edildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında zararlı yazılım barındıran, oltalama (phishing) yöntemi kullanarak dolandırıcılık ve kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetlerinde bulunan internet sitelerine yönelik açık kaynak araştırması yapıldı. Araştırma sonucu 9 adet kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye, 8 adet zararlı yazılım barındıran ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye, 4 adet sosyal medya hesabını ele geçirmeye, 3 adet kimlik bilgilerini ele geçirmeye yönelik internet sitesi tespit edildi. Açık kaynak araştırması sonucunda tespit edilen toplam 24 adet zararlı yazılım barındıran, oltalama yöntemi kullanan URL adresleri Ulusal Siber Olaylara Müdahele Merkezi'ne (USOM) bildirildi. Tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenirken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince siber suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - TRABZON

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