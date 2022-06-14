Öte yandan teşkilat mensupları, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne 183 ünite kan bağışında bulunarak, hem jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü hem de Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Trabzon Valiliği, Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.