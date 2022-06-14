Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 17:21
Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katılan teşkilat mensupları, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Anıta çelenk sunulmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve beraberindekiler, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Ustaoğlu da İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Şeref defterini imzalayan Ustaoğlu, jandarma teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan teşkilat mensupları, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne 183 ünite kan bağışında bulunarak, hem jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü hem de Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutladı.

Trabzon'da görev yapan basın mensupları da Şen'i makamında ziyaret etti.

Etkinliklere Trabzon Gaziler Derneği, Muharip Gaziler ve Şehitler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Trabzon Şubesi üyeleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Trabzon Valiliği, Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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