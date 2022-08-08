Trabzon'da jandarmanın düzenlediği dört farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzköy, Arsin, Sürmene ve Ortahisar ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda kenevir bitkisi, kubar esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika