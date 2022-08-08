Alınan bilgiye göre, Düzköy , Arsin , Sürmene ve Ortahisar ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda kenevir bitkisi, kubar esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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