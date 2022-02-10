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Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

10.02.2022 12:19
Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Trabzon'da inşaattan enerji nakil kabloları çaldıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı.

Trabzon'da inşaattan enerji nakil kabloları çaldıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Yalıncak Mahallesi'nde farklı zamanlarda şantiye ve 2 inşaatta meydana gelen kablo hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 3 hırsızlık olayının failleri olarak belirlenen B.T, K.A, E.K, M.K, S.S, K.A, E.K. ve C.K. yakalandı.

Operasyonda toplamda 40 bin lira değerindeki enerji nakil kabloları ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Açıklamada, son zamanlarda inşaat hırsızlık olaylarında artış görüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımız daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 'Huzurunuz, mutluluğumuzdur' parolasıyla çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Ortahisar, Trabzon, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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