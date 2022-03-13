Trabzon'da kaçak alkollü içki üretimine baskın - Son Dakika
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Trabzon'da kaçak alkollü içki üretimine baskın

13.03.2022 11:54
Trabzon'da kaçak alkollü içki üretimine baskın

Trabzon'da evinde kaçak alkollü içki üretimi yapan şahıs yakalandı.

Trabzon'da evinde kaçak alkollü içki üretimi yapan şahıs yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesinde H.Y. isimli şahsın evinde kaçak alkollü içki üretimi yaptığı ve ürettiği içkileri piyasaya sürdüğü tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Y. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 67 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde toplam 33,5 litre sahte alkollü içki, 15 adet 5 litrelik toplam 75 litre sahte alkollü içki, 2 Adet 1 litrelik pet şişe içerisinde 2 litre sahte alkollü içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan cam şişe içerisinde malt olmak üzere toplam 111 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

H.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - TRABZON

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Ortahisar, Hisarcık, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da kaçak alkollü içki üretimine baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kaçak alkollü içki üretimine baskın - Son Dakika
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