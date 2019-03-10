Trabzon'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Trabzon'un Yomra ilçesinde gümrük kaçağı 690 paket sigara ile 24 şişe içki ele geçirildi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde gümrük kaçağı 690 paket sigara ile 24 şişe içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.



Aramada, gümrük kaçağı 690 paket sigara ve 24 şişe içki ele geçirildi.



Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şahsın, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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