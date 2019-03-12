Trabzon'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu
33 dakika önce
Trabzon'da gümrük kaçağı 930 sigara ile 32 şişe içki ele geçirildi.
Trabzon
'da gümrük kaçağı 930 sigara ile 32 şişe içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, bir adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı 930 paket sigara ve 32 şişe içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa muhalefetten gözaltına alınan Gürcistan
uyruklu 2 şahsın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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