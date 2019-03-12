Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Trabzon'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

33 dakika önce

Trabzon'da gümrük kaçağı 930 sigara ile 32 şişe içki ele geçirildi.

Trabzon'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da gümrük kaçağı 930 sigara ile 32 şişe içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, bir adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı 930 paket sigara ve 32 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 şahsın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Trabzon, Güncel
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