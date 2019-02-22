Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçak Sigara Operasyonu

Trabzon'da Kaçak Sigara Operasyonu

33 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında bin 735 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Trabzon'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında bin 735 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yunus timleri ekiplerince, Gürcistan uyruklu 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca, bir pazar yerinde A.Y. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada bin 75 paket, M.A isimli şahsa ait markette yapılan aramada ise 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şahsın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:18 Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Trabzon, Güncel
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