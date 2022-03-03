Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

03.03.2022 17:14
Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin kaçak tütün ve makaronu otomatik makinelerde sigara haline getirerek piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Şüpheli M.B'nin (30) evine düzenlenen operasyonda, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 3 kilo 700 gram tütün, 36 bin 200 makaron ile paketleme için kullanılan jelatin naylon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi Tütün ürünleri dumanı, her yıl 1 milyon can alıyor Tütün ürünleri dumanı, her yıl 1 milyon can alıyor

Kaçak Sigara, Trabzon, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement