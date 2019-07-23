Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaçak silah operasyonu
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Trabzon'da kaçak silah operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da, 6 farklı adrese gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçak silah operasyonu, System.String[]
Trabzon'da, 6 farklı adrese gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Vakfıkebir ve Ortahisar ilçelerinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işlediği tespit edilen H.S. O.K. C.E. ve T.S, yakalandı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkı tabanca, 11 şarjör, 58 fişek, 30 icra yayı, iki av tüfeği, iki dürbün, birer tabanca sürgüsü, tabanca gövdesi, tabanca namlusu ve iki icra mili ile silah ve silah parçaları yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda metal parça ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:57 Kaynak: AA
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