Trabzon'da kaçak silah operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da jandarma ekiplerince iki ilçede yapılan aramada çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tonya ilçesinde 2 şüpheli şahısın ikametgahında yapılan aramada 7 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 107 adet çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın ikametgahında yapılan aramada 1 adet Mauser marka uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 3 adet av tüfeği 253 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirilirken her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON