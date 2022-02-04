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Trabzon'da kaçak silah operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da kaçak silah operasyonu

04.02.2022 12:12
Trabzon'da kaçak silah operasyonu

Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 2 ruhsatsız tabanca ve 219 mermi ile 9 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 2 ruhsatsız tabanca ve 219 mermi ile 9 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde N.U'nun (66) evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 219 mermi ile 9 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçak silah operasyonu - Son Dakika


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