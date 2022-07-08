Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında S.E'nin iş yerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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