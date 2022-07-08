Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

08.07.2022 14:50
Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında S.E'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, tütün sarma makinesi, makarona doldurulmuş 79 paket sigara, 1879 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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