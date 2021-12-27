Trabzon'da kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da 28 ekip ve 72 personelin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, iş yerleri kaçak ve sahte içki satışına karşı denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki "Alkol" operasyonu kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararlarına ve talimatlarına istinaden içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesi için iş yerlerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İl merkezinde 5 iş yeri, ilçelerde 52 iş yeri olmak üzere toplam 28 ekip ve 72 personel ile 57 iş yeri denetlenmiş, 10 litre etil alkol, 12,5 litre sahte içki, 2400 dal doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.