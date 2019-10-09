Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaçakçılık denetimleri
Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçakçılık denetimleri

Trabzon'da kaçakçılık denetimleri

42 dakika önce

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık denetimlerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçakçılık denetimleri, System.String[]

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık denetimlerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Araklı KOM uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, gümrük kaçağı 700 paket sigara ile 24 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

> Iki yabancı uyruklu şahıstan


Toplamda;


700 paket gümrük kaçağı sigara


24 şişe(lt) kaçak içki


ele geçirilmiştir.


-2 Şahıs gözaltına alınmıştır.

Trabzon, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Organize suç örgütüne yönelik operasyonda cezaevi müdürü ve polis de gözaltına alındı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon sırasında Suriye dahil diğer ülkelere bildirim yapılacak HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:31:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaçakçılık denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]