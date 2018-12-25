Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Gürcistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Gürcistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir firmaya ait otobüste arama yapıldı.

Aramada, 580 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili Gürcistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:27 Kaynak: AA

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