Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Gürcistan uyruklu bir kişi yakalandı.
Trabzon
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Gürcistan
uyruklu bir kişi yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir firmaya ait otobüste arama yapıldı.
Aramada, 580 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili Gürcistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin Araklı
İlçe Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:27 Kaynak: AA
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