Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

23 dakika önce

Trabzon'da 30 litre kaçak içki ile bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da 30 litre kaçak içki ile bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü güven timlerince yapılan çalışmalarda, kentte bir otoparkta bulunan araçta arama yapıldı.

Aramada 30 litre kaçak içki ile bin 40 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Adamın Başında Sigara Söndüren Esnafa İbretlik Ceza! 3 Ay Boyunca Duvara Yazacak Kireçhane Pazarı Köylü Kadınların Geçim Kaynağı Oldu

Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:32:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]