Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu
23 dakika önce
Trabzon'da 30 litre kaçak içki ile bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Trabzon
'da 30 litre kaçak içki ile bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü güven timlerince yapılan çalışmalarda, kentte bir otoparkta bulunan araçta arama yapıldı.
Aramada 30 litre kaçak içki ile bin 40 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:09 Kaynak: AA
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