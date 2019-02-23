Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Trabzon
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 55 plakalı bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın bagaj kısmında 11 el yapımı 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ele geçirildi.
Ayrıca, bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında da bir şahsın eşyalarında yapılan aramada da 2 ruhsatsız 9 milimetre "Sig Sauer" ve "Browning" marka tabanca ile 26 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi, "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu"na muhalefetten gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:43 Kaynak: AA
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