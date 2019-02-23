Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 55 plakalı bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın bagaj kısmında 11 el yapımı 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ele geçirildi.

Ayrıca, bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında da bir şahsın eşyalarında yapılan aramada da 2 ruhsatsız 9 milimetre "Sig Sauer" ve "Browning" marka tabanca ile 26 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Trabzon, Güncel
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