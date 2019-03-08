Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

25 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran, Afganistan ve Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran, Afganistan ve Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir şahsın ikametine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda yapılan aramada, 48 uyuşturucu hap, 28 reçeteye tabi ilaç ve bir miktar eroin maddesi ele geçirildi.

Gürcistan plakalı bir otobüste yapılan aramada ise 573 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan İran ve Afganistan uyruklu 2 kişi, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan ise Gürcistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Gürcistan, Trabzon, Güncel
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