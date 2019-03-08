Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta arama yapıldı.

Aramada, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan 120 kilogram kestane balı ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca başka bir araçta da 92 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ç. ve S.B gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:00 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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