Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta arama yapıldı.
Aramada, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan 120 kilogram kestane balı ele geçirildi.
Ekiplerce ayrıca başka bir araçta da 92 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ç. ve S.B gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:00 Kaynak: AA
Mansur Yavaş "2 Anket Yaptırdım" Deyip Sonuçları Açıkladı
Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki: Kabul Edilemez
Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur
Nazilli Belediye Başkanı, Belediyede Çalışan Kadın Personeli Darp Etti