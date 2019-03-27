Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kargo aktarım merkezlerinde yapılan denetimlerde 4 farklı koli içerisinde farklı markalarda toplam bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili işlemler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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