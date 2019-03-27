Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Trabzon
'da bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kargo aktarım merkezlerinde yapılan denetimlerde 4 farklı koli içerisinde farklı markalarda toplam bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili işlemler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:05 Kaynak: AA
Kadınlarla İlgili Açıklama Yapan Yaşar Alptekin'e En Sert Cevap Ece Üner'den Geldi!
Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak