Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaçakçılık operasyonu
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Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 890 paket gümrük kaçağı sigara, 24 şişe gümrük kaçağı içki ve 30 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 kişi Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.
Gözaltındaki şahısların işlemleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:22 Kaynak: AA
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