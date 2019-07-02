Trabzon'da kaçakçılık operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan uyruklu kişi gözaltına alındı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:48 Kaynak: AA
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan
uyruklu kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı bin 120 paket sigara, 35 şişe içki ile 35 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Operasyonda, Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Gürcistan uyruklu kişinin işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü belirtildi.
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