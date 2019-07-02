Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaçakçılık operasyonu
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Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan uyruklu kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan uyruklu kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı bin 120 paket sigara, 35 şişe içki ile 35 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Operasyonda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Gürcistan uyruklu kişinin işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:48 Kaynak: AA
Gürcistan, Trabzon, Güncel
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