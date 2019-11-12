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Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları

6 saat önce

Trabzon'da, gümrük kaçağı 70 kol saati, 450 paket sigara ve 19 şişe içki ele geçirildi.

Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları, System.String[]

Trabzon'da, gümrük kaçağı 70 kol saati, 450 paket sigara ve 19 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Araklı ilçesi uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, gümrük kaçağı 70 kol saati, 450 paket sigara ve 19 şişe içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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