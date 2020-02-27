Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları - Son Dakika

Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları

17 dakika önce

Trabzon'da, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan uygulamalarda, pet şişelerde kaçak içki satmaya çalışan kişi tutuklandı.

Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları, System.String[]

Trabzon'da, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan uygulamalarda, pet şişelerde kaçak içki satmaya çalışan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, İ.C'ye ait olduğu belirlenen 44 plastik pet şişede hazırlanmış kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında ise kentin farklı noktalarında şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 18,03 gram esrar maddesi ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalanarak Beşikdüzü Cezaevine teslim edildi.

Çömlekçi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İdlib'de ılımlı muhalifler, stratejik önemdeki Serakib ilçesini kontrolüne aldı
Son dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı ABD'nin Milwaukee kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi öldü TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri
08:47 Aleyna Tilki'nin Yalan'ı
08:47 Hakan Aysev sahnede dizini kırdı
08:47 İrem Sak Almanya'da jüri koltuğunda
08:47 'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı
08:47 Tülin Şahin kızının kıyafetlerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 09:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]