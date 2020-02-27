Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları - Son Dakika

Trabzon'da, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan uygulamalarda, pet şişelerde kaçak içki satmaya çalışan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, İ.C'ye ait olduğu belirlenen 44 plastik pet şişede hazırlanmış kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında ise kentin farklı noktalarında şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 18,03 gram esrar maddesi ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalanarak Beşikdüzü Cezaevine teslim edildi.