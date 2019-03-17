Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Operasyonu

Trabzon'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen İstanbul ve Trabzon plakalı 2 otomobil durduruldu.

Her iki araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 620 paket sigara, 27 şişe içki ile 21 nargile tütünü, 1 el yapımı silah ve şarjör, 6 fişek ele geçirildi.

İran ve Afganistan uyruklu iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda ise 22,26 gram eroin ve 19,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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