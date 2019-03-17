Trabzon'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Trabzon
'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen İstanbul
ve Trabzon plakalı 2 otomobil durduruldu.
Her iki araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 620 paket sigara, 27 şişe içki ile 21 nargile tütünü, 1 el yapımı silah ve şarjör, 6 fişek ele geçirildi. İran
ve Afganistan
uyruklu iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda ise 22,26 gram eroin ve 19,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:04 Kaynak: AA
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