Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele
51 dakika önce
Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:21 Kaynak: AA
'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 650 paket sigara, 220 paket pipo tütünü ile 21 şişe içki yakalandı. Kaçakçılıkla Mücadele
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uyruklu kişinin işlemlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.
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