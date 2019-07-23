Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele
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Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele

51 dakika önce

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]
Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 650 paket sigara, 220 paket pipo tütünü ile 21 şişe içki yakalandı.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Ermenistan uyruklu kişinin işlemlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:21 Kaynak: AA
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