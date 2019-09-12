Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen farklı markalarda 980 paket sigara ile 2 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Y.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.