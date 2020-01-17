Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika
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Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Trabzon'da 783 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Trabzon'da 783 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezindeki bir iş yeri denetlendi.

Ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 783 paket sigaraya el koydu.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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