Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele
6 saat önce
Trabzon'da 783 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Trabzon'da 783 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezindeki bir iş yeri denetlendi.
Ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 783 paket sigaraya el koydu.
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