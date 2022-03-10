Trabzon'da kadın cinayeti zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Trabzon'da kadın cinayeti zanlısının yargılanmasına devam edildi

10.03.2022 17:36
Trabzon'da kadın cinayeti zanlısının yargılanmasına devam edildi

Kovaladığı kadını okul bahçesinde 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kovaladığı kadını okul bahçesinde 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Ortahisar ilçesi 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde, 7 Haziran 2021'de kovaladığı Medine Seyis'i (43), 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Bülent Taşkın'ın (39) avukatı ile Seyis'in yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanık Taşkın, duruşmaya Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya Bursa Adliyesi'nden SEGBİS üzerinden katılan tanık H.K, ablası olan maktul Medine Seyis'in, eşinden ayrıldıktan sonra Bursa'ya yanına geldiğini, bir süre kalıp Trabzon'a döndüğünü söyledi.

Ablasının sanık Taşkın ile görüştüğünü bildiğini belirten H.K, ablasının bir süre sonra görüşmek istemediği sanıktan korktuğunu, kendisinden kurtulmak için telefon numarasını değiştirdiğini ve adresini de değiştirmeyi düşündüğünü anlattı.

H.K, Bülent Taşkın'ın, ablasına telefonla ulaşamayınca yolunu kesmeye ve evini gözetlemeye başladığını öne sürerek, telefonda konuştuğu sanığın kendisine, ablası Medine'yi "eski kocasına dönmesi halinde öldüreceği" tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Tanıklardan S.K. ise sanık Bülent Taşkın'ı mahalleden tanıdığını ifade ederek, olaydan bir süre sonra sanığın üzeri kanlı şekilde mahalleden geçtiğini söyledi.

S.K, beyanında, "Volkan abinin baldızını rahatsız ediyormuş. Onunla kavga etti zannettim. Volkan abiyi arayarak 'Sana bir şey mi yaptı?' diye sordum. Daha sonra beni tekrar arayarak baldızının öldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Tanık Ö.S. de sanığın olaydan sonra elleri kanlı şekilde dükkanına gelip tütün satın aldığını belirtti.

Maktul Medine Seyis'in eski eşi A.T'nin kız kardeşi K.D. de maktulün sanıkla görüştüğünü bildiğini kaydederek, "Oğlunun çalıştıkları lokantadan tanıştıklarını biliyorum. Görüşüyorlardı, sonra görüşmek istemediğini ve peşini bırakmadığını, rahatsız edip öldürmekle tehdit ettiğini bana söyledi. Evini gözetliyormuş, telefonunu değiştirdi, evini değiştirmeyi düşünüyordu." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı beyanında, bir sonraki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının beyanının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Bursa Adliyesi, Trabzon, Medine, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kadın cinayeti zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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