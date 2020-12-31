Trabzon'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Trabzon'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Trabzon'da bir özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor İlhan Demirel, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Trabzon'da bir özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor İlhan Demirel, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü. Kentteki bir özel hastanede görevli 75 yaşındaki Demirel, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen ve 15 gün önce yoğum bakıma alınan Demirel, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demirel'in Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

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