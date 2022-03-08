Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi

08.03.2022 11:58
Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi

Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi.

Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kermeste, Trabzon'daki girişimci ve üretici kadınlar bir araya geldi.

Kadınlar, kendileri için oluşturulan stantlarda tanıttıkları ürünlerinin satışını yaptı.

Dernek Başkanı Hülya Ulusoy, kadınlarla bir araya gelerek, kermes düzenlediklerini söyledi.

Kendi el emekleriyle üretim yapan 43 farklı sektördeki kadınları buluşturduklarını dile getiren Ulusoy, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Trabzon, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi - Son Dakika


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