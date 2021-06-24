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Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor - Son Dakika

Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor

24.06.2021 10:48

Trabzon'da, tığ, şiş ve makine kullanmadan sadece iplere düğüm atarak tekstil ürünleri üretilen tekniğin adı olan makrome kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

Trabzon'da, tığ, şiş ve makine kullanmadan sadece iplere düğüm atarak tekstil ürünleri üretilen tekniğin adı olan makrome kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezince 2 ay önce açılan kurs, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine ait Lütfü Göktaş Gençlik Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Kursta salıncak, duvar süsleri, hediyelik eşya, abajur, anahtarlık, ayna kenarlıkları, kıyafet, çanta, düğün-nişan arka planları ve terlik gibi el işlerini üreten kursiyerler, hem makrome sanatını öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Usta öğretici Fehime Erdoğan, AA muhabirine, makrome sanatına ilk kez Asurlar ve Babillerin duvar oymalarında rastlandığını söyledi.

Erdoğan, makrome sanatının günümüze kadar geldiğini ifade ederek, "O dönemlerde daha çok halıların saçaklarında ve şalların uçlarında kullanılmış. Son zamanlarda ise makromede Güney Kore'den esinlenerek bir yükseliş oldu. Trabzon'da makrome kursu olmadığını fark edince açmak istedik. Kadınlarımız da kursumuza oldukça fazla ilgi gösterdi. Makrome adeta ikinci baharını yaşıyor. 40 yıl sonra yeniden canlandı diye düşünülüyor." dedi.

Makrome sanatında tığ, şiş ve makine kullanmadan sadece parmakları kullanarak iplere düğümler attıklarını dile getiren Erdoğan, "Farklı şekiller vererek güzel ürünler çıkarıyoruz. Hem parmak ve kol kaslarımız çalışıyor hem de yaptığımız işten büyük keyif alıyoruz. Burada eğleniyoruz, sohbet ediyoruz, stres atıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında evde bunaldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kısıtlama döneminde kadınlar olarak ben de dahil olmak üzere bir uğraş aradık ve makrome bizlere terapi gibi geldi. Evde olduğumuz dönemlerde makromeye daha çok yoğunlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü bizler uğraşacak hobi aradık. Kısıtlamanın kalkmasıyla kadınlarımız daha çok ilgi duydu. Makrome öğrenmek için 25 kişi kursumuza katılıyor. Kursiyerlerimizi az sayıda kabul ederek, Kovid-19 kuralları nedeniyle gruplara bölmek zorunda kaldım. Makrome örmeyi bilmeyen bir öğrenci aynı gün hemen öğrenebilir. Baktığınızda zor gibi görünse de oldukça kolay."

Makrome ipinden çeşitli ürünler yaptıklarını belirten Erdoğan, "Anahtarlık, duvar panoları, ay yıldız şekilli çantalarımız, sunumluk, aynalarımız, dekoratif çiçeklikler, toka ve takı gibi o kadar çok geniş bir alana yayıldı ki makrome, şuanda büyük bir patlama döneminde çok güzel ilerliyor. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Samancı da salgın kurallarına uyarak eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

Makromeye denemek amacıyla başladığını belirten Samancı, başlayınca da düğümleri atmanın verdiği rahatlık ve çıkan ürünlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hatice Kazancı ise kursun açıldığını öğrenince kayıt yaptırdığını aktararak, "Bizler için makrome örmek inanılmak bir terapi oldu. Her düğümünde insan dertlerini, sıkıntılarını, stresini düğümlüyormuş gibi oluyor. İnanılmaz keyif veriyor. Her düğümde insan çok mutlu oluyor. Tam bir terapi oluyor. Evden çıkıp kursa koşarak geliyoruz." dedi.

Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor
Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor

Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar makrome kursuna ilgi gösteriyor - Son Dakika


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