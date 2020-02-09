Trabzon'da Kaldırım Yaylası'nda mahsur kalan orman işçileri kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Kaldırım Yaylası'nda mahsur kalan orman işçileri kurtarıldı

6 saat önce

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Kaldırım Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan orman işçisi 4 kişi kurtarıldı.

Trabzon'da Kaldırım Yaylası'nda mahsur kalan orman işçileri kurtarıldı, System.String[]

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Kaldırım Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan orman işçisi 4 kişi kurtarıldı.


Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinin Kaldırım Yaylası'nın yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaylada bulunan orman işçisi 4 kişi, dün cep telefonu ile yetkilileri arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi. Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan orman işçilerinin ihbarı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, 112 acil servis ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine hareket etti. 8 saat süren yol açma çalışma sonrası ekipler mahsur kalan 4 kişiyi ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan orman işçilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kurtarıldıkları için yetkililere teşekkür eden orman işçileri, "Dün saat 5 'den sonra burada mahsur kaldık. Sabaha karşı bizi kurtardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - TRABZON

Çarşıbaşı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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