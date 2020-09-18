Trabzon'da kamu çalışanlarının iş yerlerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin iş yerlerine girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemek için alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek için toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınını önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda bugüne kadar kentte birçok kısıtlamaya gidilerek ilave tedbirler uygulandığı vurgulandı.

Kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, HES uygulamasını indirmeleri ve mobil uygulaması üzerinden veya 0850 477 0477 telefon numarasından güncel HES kodu almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, iş yerine girişlerde görevli bir personel marifetiyle mobil uygulaması üzerinden güncel HES kodlarının sorgulanacağı aktarıldı.

Uygulamanın onay verdiği çalışanların kurumlara girişlerine izin verileceğine dikkat çekilerek, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı kaydedildi.