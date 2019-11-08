Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti
Son Dakika Güncel Trabzon'da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti

Trabzon'da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti

7 saat önce

Trabzon'da bu yılın Eylül ayı itibariyle 12 kamu hastanesinde 3 milyon 450 bin 100 hastanın muayenesi gerçekleşirken, bunların 950 binini acil servisler oluşturdu.

Trabzon'da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti, System.String[]

Trabzon'da bu yılın Eylül ayı itibariyle 12 kamu hastanesinde 3 milyon 450 bin 100 hastanın muayenesi gerçekleşirken, bunların 950 binini acil servisler oluşturdu.


Polikliniklerde ilk üç sırayı 361 bin rakamıyla İç Hastalıkları, 227 bin 200 rakamıyla Ortopedi ve Travmatoloji, 184 bin 250 rakamıyla Göz hastalıkları oluştururken, bunları 155 bin 300 rakamıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 105 bin 100 rakamıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinikleri izledi.


Poliklinik sıralamasında Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk sırayı alırken, bu hastaneyi Fatih Devlet Hastanesi ve Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Hastanesi izledi.


Öte yandan 2017 yılında söz konusu hastanelerde 4 milyon 250 bin 650 hasta muayene olurken, 2018 yılında ise 4 milyon 413 bin 300 hasta muayene olmuştu. - TRABZON

Acil Servis, Trabzon, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oyuncu Bade İşçil, 15 yaşındaki çocukla tartışan eski eşinin yaşadığı olayın iç yüzünü anlattı Rabia Naz davasında yeni gelişme! Tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:49:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]