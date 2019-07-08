Trabzon'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
46 dakika önce
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:26 Kaynak: AA
'un Yomra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 1. kilometresinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon ile Ali Kemal
Pehlivan'ın (23) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pehlivan'ın, Avrasya
Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.
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