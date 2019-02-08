Trabzon'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı

Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.



Trabzon-Gümüşhane kara yolu Çağlayan mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet, dereye yuvarlandı.



Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı

Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu