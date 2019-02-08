Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı

Trabzon'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı

1 saat önce

Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Trabzon'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı, System.String[]
Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu Çağlayan mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet, dereye yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Çağlayan, Gümüşhane, Trabzon, Güncel
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