Trabzon'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı
1 saat önce
Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Trabzon-Gümüşhane kara yolu Çağlayan mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet, dereye yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:41 Kaynak: AA
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