Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.08.2023 18:07

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 yaşındaki Zeynep K'nin tedavisi ise devam ediyor.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Pınarca Mahallesi'nde Nebi K'nin kullandığı 61 KS 646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) ile Havva K. (78) ise sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 8 yaşındaki Zeynep K'nin tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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