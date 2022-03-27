Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi

27.03.2022 18:11
Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri: Trabzon'un Tonya ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Torunları Ceren Yüksel ile Murat Yoldaş'ın Akçaabat ilçesindeki nişan töreninden dönerken 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rahmi ve eşi Fadime Yüksel ile Mehmet ve kardeşi Recep Uzuner için Tonya Merkez Ali Ağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yüksel ve Uzuner aileleri ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ile vatandaşlar katıldı.

Törene nişanlısı Murat Yoldaş ile katılan Ceren Yüksel, dedesi Rahmi, babaannesi Fadime Yüksel ve diğer dedesi Recep Uzuner için gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Osman Aydın tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Yüksel çiftinin cenazeleri Kaleönü Mahallesi, Uzuner kardeşlerin cenazeleri ise Karşular Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kazayı gören ve ekiplere bilgi veren İskenderli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gül, AA muhabirine, yaşanan elim kazada büyük bir kaya parçasının kamyonetin üzerini kapladığını söyledi.

Öte yandan kazanın olduğu Karaağaçlı Mahallesi'nde trafik tek şeritten ilerlerken, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve Tonya Belediye Başkanı Beşel, bölgede incelemelerde bulundu.

Karayolları ekipleri, bölgede zaman zaman trafiği keserek taş düşürme işlemi yapıyor.

Tonya ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında dün, 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düşmüş, kazada Rahmi ve Fadime Yüksel ile Mehmet ve Recep Uzuner hayatını kaybetmişti.

Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi
Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi
Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi
Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi
Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü (2) Son dakika haberleri: Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü (2) Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişinin tabutu yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişinin tabutu yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement