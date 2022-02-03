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Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu - Son Dakika

Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu

03.02.2022 16:09
Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu

Trabzon'da, bir kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçtiği sırada tavana çarparak koptu.

Trabzon'da, bir kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçtiği sırada tavana çarparak koptu.

Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde seyreden 25 SH 256 plakalı kamyonun açılan damperi, Çömlekçi dal-çık içerisinde tavana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyondan koparak ayrılan damper, dal-çıkta asılı kaldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kazada, polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alarak ulaşımı tek şeritten sağladı.

Damperin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu
Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu
Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu

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Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu - Son Dakika
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