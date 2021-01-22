Trabzon'da kan bağışçılarının ismi hatıra ormanındaki fidanlarda yaşayacak - Son Dakika

Trabzon'da kan bağışçılarının ismi hatıra ormanındaki fidanlarda yaşayacak

22.01.2021 16:21
Trabzon'da kan bağışçılarının ismi hatıra ormanındaki fidanlarda yaşayacak, System.String[]

Trabzon Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine 35 kez ve üzeri kan bağışında bulunan 137 kişinin ismi hatıra ormanına dikilen fidanlarda yaşatılacak.

Trabzon Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine 35 kez ve üzeri kan bağışında bulunan 137 kişinin ismi hatıra ormanına dikilen fidanlarda yaşatılacak.

Ortahisar Belediyesi, Türk Kızılay Ortahisar şubesi ve AK Parti Ortahisar Gençlik Kollarının iş birliğiyle "Her Kan Bir Fidan" sloganıyla Aydınlıkevler Mahallesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Hatıra ormanına dikilen her bir fidana ismi verilen 137 kişi, fidanlarını da kendisi dikti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Daha yeşil bir Ortahisar" hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, kan bağışının her zaman hayati önem arz ettiğini söyledi.

Genç, acil durumlar için kan bağışının önemli olduğunu ifade ederek, "Bir gün bağışladığımız bu kanlara bizim de ihtiyacımız olabilir. O nedenle sağlığı yerinde olan bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Burada oluşturduğumuz hatıra ormanında Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine 35 ve üzerinde kan bağışında bulunan vatandaşlarımızın adını yaşatacağız." dedi.

Bugüne kadar toplamda 137 vatandaşın 35 kez ve üzerinde kan bağışında bulunduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Her bir fidana onların adına vereceğiz. Umarım bu durum diğer vatandaşlarımız için de teşvik edici olur. Bir kez daha onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağlığı el veren herkesi de kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bugüne kadar çok sayıda fidan dikim etkinliğinde yer aldım. Gençlerimizle ve çocuklarımızla birlikte yüzlerce fidana hayat verdik, onları toprakla buluşturduk. Bundan daha büyük bir mutluluk, sevinç olamaz. Söz konusu fidan dikimi olunca bundan duyduğum mutluluk, sevinç ve heyecanı bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum."

Genç, ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlara uygun hale getirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu hedefe matuf olarak da peyderpey yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Tabiri caizse bulduğumuz her boş alana fidan dikiyoruz. Gerek yol kenarları olsun, gerekse sitelerin boş alanları olsun her tarafa fidan dikerek ilçemizi daha yeşil bir hale getiriyoruz. Yeşil demek, orman demek aynı zamanda yaşam demektir. Ağaçlar ve ormanlar oksijen sağlamasının yanında milyonlarca böceğe ve hayvana da ev sahipliği yapıyor. Burada yöremize uygun fidanları dikerken diğer yandan da vatandaşlarımızın istifade etmesi adına içinde Trabzon hurması, karayemiş gibi yöresel meyvelerin yer aldığı meyve bahçeleri oluşturuyoruz."

Fidan dikim etkinliğinde Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da yer aldı.

Doğu Karadeniz, Trabzon, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kan bağışçılarının ismi hatıra ormanındaki fidanlarda yaşayacak - Son Dakika


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