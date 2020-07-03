Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı - Son Dakika

TRABZON'da kent trafiğini rahatlatması için planlanan ve 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesinin ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı. İkinci etabı süren proje, kentte trafik akışını da rahatlattı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Kanuni Bulvarı adı verilen 28 kilometre uzunluğunda yol ağı projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkiinden başlayarak Trabzon- Maçka Yolu Gözalan mevkiinde sona erecek. 2x 3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden projede; 12 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü planlandı. Proje, 2,5 milyar TL'ye mal olacak.
Mehtap Turan ise, "Bu yol bizim için çok güzel oldu. Akşamları sahile inme gereği duymuyoruz, yürüyüş yolu olarak da kullanıyoruz. Trafiği de oldukça rahatlattı. Çok memnunuz. Devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.