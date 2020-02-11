Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı - Son Dakika

Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'nda bulunan 2 tekne yağan karın ağırlığını kaldıramayarak battı.

Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'nda bulunan 2 tekne yağan karın ağırlığını kaldıramayarak battı.

Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'na bağlı bulunan 2 ahşap tekne, su alarak battı. Batan teknelerin sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekneler dalgıç tarafından halatlarla bağlandıktan sonra vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

(Ozan Köse/İHA)

Akçakale, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 21 derecede havaya atılan su, yere buz taneciği olarak düştü
Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]