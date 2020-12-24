Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarından 82'si açıldı - Son Dakika

Açıklamada, ekiplerin kalan 20 köy yolunu bu gece itibarıyla açmasının hedeflendiği kaydedildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin dün gece başlayan kar yağışının ardından kapanan 102 köy yolundan 82'sini ulaşıma açtığı belirtildi.

Trabzon 'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 102 mahalle yolundan 82'si açıldı.

Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti