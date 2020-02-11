Trabzon'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika

Trabzon'da kar temizleme çalışmaları
6 saat önce
Ekiplerin temizlik çalışmalarından görüntü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı sonrasında şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:11 Kaynak: AA
Ekiplerin temizlik çalışmalarından görüntü
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı sonrasında şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
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