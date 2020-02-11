Trabzon'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika
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Trabzon'da kar temizleme çalışmaları

6 saat önce

Ekiplerin temizlik çalışmalarından görüntü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı sonrasında şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.

Ekiplerin temizlik çalışmalarından görüntü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı sonrasında şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.

Trabzon'da kar temizleme çalışmaları

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:11 Kaynak: AA
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