Trabzon'da kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Trabzon'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.

Trabzon'da kar temizleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.


Kar yağışı nedeniyle Hayrat, Düzköy, Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere kar temizleme çalışmaları sürerken, Çaykara- Sultan Murat Yaylası yolunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu gözlendi. İl genelinde yapılan çalışmalar sonrasında kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi. - TRABZON

Sultan Murat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:20 Kaynak: İHA
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