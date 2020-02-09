Trabzon'da kar yağışı - Son Dakika

Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler

Kent merkeziden görüntüler

Kar manzaraları

Seyir halindeki araçlar

Karla kaplı mahalle ve evler

TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.