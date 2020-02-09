Trabzon'da kar yağışı - Son Dakika
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Trabzon'da kar yağışı

6 saat önce

Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler Kent merkeziden görüntüler Kar manzaraları Seyir halindeki araçlar Karla kaplı mahalle ve evlerTRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler

Kent merkeziden görüntüler

Kar manzaraları

Seyir halindeki araçlar

Karla kaplı mahalle ve evler

TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'da kar yağışı

Trabzon, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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