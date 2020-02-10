Trabzon'da kar yağışı - Son Dakika

Trabzon'da kar yağışı
6 saat önce
Ekiplerin kar temizlemesi Kar küremeden görüntüler Otomobillerden görüntüler TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:43 Kaynak: AA
Ekiplerin kar temizlemesi
Kar küremeden görüntüler
Otomobillerden görüntüler TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
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